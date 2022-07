I 50 anni di Gabriel Garko, l’uomo che ha vissuto due volte (Di martedì 12 luglio 2022) Gabriel Garko, al secolo Dario Oliveri, attore bellissimo e irraggiungibile, “Il più bello d’Italia nel 1991, a soli 19 anni. E poi subito catapultato nel mondo delle fiction e del cinema nel ruolo del seduttore affascinante e impossibile. Per anni Dario ha vestito i panni del sex symbol Gabriel, adultero seriale sul piccolo schermo ma fedele ai suoi grandi amori nella vita (Serena Autieri, Manuela Arcuri, Eva Grimaldi, Adua Del Vesco, sono tutte nella gallery). Fino al fatidico 26 settembre 2020, data spartiacque della sua vita sia privata che professionale, in cui Gabriel sceglie la vetrina del Grande Fratello Vip, reality nazional popolare per eccellenza, per dire basta. Basta a ipocrisie, mistificazioni, sceneggiate nella vita reale. E soprattutto dire, senza mai ... Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022), al secolo Dario Oliveri, attore bellissimo e irraggiungibile, “Il più bello d’Italia nel 1991, a soli 19. E poi subito catapultato nel mondo delle fiction e del cinema nel ruolo del seduttore affascinante e impossibile. PerDario ha vestito i pdel sex symbol, adultero seriale sul piccolo schermo ma fedele ai suoi grandi amori nella vita (Serena Autieri, Manuela Arcuri, Eva Grimaldi, Adua Del Vesco, sono tutte nella gallery). Fino al fatidico 26 settembre 2020, data spartiacque della sua vita sia privata che professionale, in cuisceglie la vetrina del Grande Fratello Vip, reality nazional popolare per eccellenza, per dire basta. Basta a ipocrisie, mistificazioni, sceneggiate nella vita reale. E soprattutto dire, senza mai ...

