Giovinco: “Milan favorito per lo Scudetto. Sarà una grande stagione” (Di martedì 12 luglio 2022) Sebastian Giovinco, ex calciatore di Juventus e Sampdoria tra le altre, ha parlato della prossima stagione di Serie A e del Milan favorito Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 luglio 2022) Sebastian, ex calciatore di Juventus e Sampdoria tra le altre, ha parlato della prossimadi Serie A e del

Pubblicità

Milannews24_com : Giovinco: «Vedo come favorito per il campionato il Milan…» - gilnar76 : Giovinco: «Vedo come favorito per il campionato il #Milan…» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Alemilanista86 : RT @MilanNewsit: Giovinco: 'Milan favorito per lo Scudetto. Sarà una grande stagione' - iamsagipovmirat : RT @MilanNewsit: Giovinco: 'Milan favorito per lo Scudetto. Sarà una grande stagione' - AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: Giovinco: 'Milan favorito per lo Scudetto. Sarà una grande stagione' -