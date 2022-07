GAZZETTA – Napoli-Ostigard, affare fatto. De Laurentiis ok a Giuntoli per due motivi (Di martedì 12 luglio 2022) Leo Ostigard sarà un nuovo calciatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha rotto gli indugi e ha dato l’ok a Giuntoli per l’operazione. Ostigard – Napoli- CALCIOMERCATO. Leo Ostigard ad un passo dal Napoli, lo rivela l’edizione odierna della GAZZETTA dello Sport. “Siamo ai dettagli, l’ufficialità arriverà fra qualche giorno, ma Leo Ostigard diventa il terzo acquisto del nuovo Napoli, il quarto da un punto di vista economico visto che il club ha riscattato dal Fulham per 15 milioni di euro il centrocampista camerunese Frank Anguissa. L’affare si chiuderà per una cifra intorno agli 8 milioni complessivi: 5 subito e altri 2 o 3 fra un anno al riscatto del cartellino, con parametri legati ... Leggi su napolipiu (Di martedì 12 luglio 2022) Leosarà un nuovo calciatore del. Aurelio Deha rotto gli indugi e ha dato l’ok aper l’operazione.- CALCIOMERCATO. Leoad un passo dal, lo rivela l’edizione odierna delladello Sport. “Siamo ai dettagli, l’ufficialità arriverà fra qualche giorno, ma Leodiventa il terzo acquisto del nuovo, il quarto da un punto di vista economico visto che il club ha riscattato dal Fulham per 15 milioni di euro il centrocampista camerunese Frank Anguissa. L’si chiuderà per una cifra intorno agli 8 milioni complessivi: 5 subito e altri 2 o 3 fra un anno al riscatto del cartellino, con parametri legati ...

