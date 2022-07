Gazzetta: è fatta per Ostigard al Napoli, affare da 8 milioni, 5 subito e 3 tra un anno (Di martedì 12 luglio 2022) Il terzo acquisto del Napoli è Leo Ostigard. La Gazzetta dello Sport scrive che l’affare è ormai concluso e che l’ufficialità arriverà tra qualche giorno. “L’affare si chiuderà per una cifra intorno agli 8 milioni complessivi: 5 subito e altri 2 o 3 fra un anno al riscatto del cartellino, con parametri legati a vari bonus. Gli inglesi volevano in tutto 10 ma ormai gli angoli sono stati smussati. Ancora non ci sono le firme su tutti i documenti ma ieri la situazione si è sbloccata con gli inglesi del Brighton che hanno dovuto prendere atto della volontà del giocatore”. Ostigard era rimasto impressionato dall’entusiasmo dello stadio Maradona dello scorso 15 maggio, quando il Genoa giocò a Napoli in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Il terzo acquisto delè Leo. Ladello Sport scrive che l’è ormai concluso e che l’ufficialità arriverà tra qualche giorno. “L’si chiuderà per una cifra intorno agli 8complessivi: 5e altri 2 o 3 fra unal riscatto del cartellino, con parametri legati a vari bonus. Gli inglesi volevano in tutto 10 ma ormai gli angoli sono stati smussati. Ancora non ci sono le firme su tutti i documenti ma ieri la situazione si è sbloccata con gli inglesi del Brighton che hdovuto prendere atto della volontà del giocatore”.era rimasto impressionato dall’entusiasmo dello stadio Maradona dello scorso 15 maggio, quando il Genoa giocò ain ...

