Gallinari e Boston sono fatti l’uno per l’altro

(Di martedì 12 luglio 2022) Al netto delle eventuali simpatie o antipatie e delle notevoli attese con cui era iniziata, a ormai 14 anni di distanza dallo sbarco negli Stati Uniti la carriera di Danilorimane una delle più difficili da valutare nel suo complesso. Gli infortuni di varia entità, purtroppo, hanno rappresentato l’unica variabile costante di un percorso che l’ha portato a spasso per la lega, passando da squadre in piena ricostruzione ad altre con l’etichetta di possibili outsider e incontrando soddisfazioni più sul versante economico che su quello agonistico. Di certo c’è che al ragazzo di Graffignana era fin qui mancata l’occasione di giocare per il titolo – obiettivo immateriale, aleatorio, relegato alla categoria dei sogni. Un sogno che ora, alla soglia dei 34 anni e della 15° stagione in NBA, appare infine realizzabile. Capacità adattive Se si considera l’impresa degli ...

