Ezio Greggio: "Zaniolo alla Juve, è sicuro", tifosi bianconeri in estasi (Di martedì 12 luglio 2022) Nicolò Zaniolo sarà un giocatore della Juve, la rivelazione arriva da Ezio Greggio, la notizia di calciomercato fa impazzire i tifosi bianconeri. Lo storico conduttore di Striscia la Notizia ha lanciato su twitter una clamorosa bomba di mercato su Zaniolo, proprio oggi in cui molti quotidiani parlano di un riavvicinamento tra il club giallorosso di Mourinho ed il giocatore ex Inter. Zaniolo ha un contratto fino al 2024 con la Roma, ma la Juventus è pronta a fare un blitz per acquistarlo per 60 milioni di euro. Un colpo possibile grazie ai soldi ricavati dalla cessione di De Ligt al Bayern Monaco, pronto ad investire 100 milioni di euro per il giocatore olandese.

