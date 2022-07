Droga dello stupro, la sorella di Ornella Muti patteggia 1 anno e 5 mesi per il traffico sul dark web (Di martedì 12 luglio 2022) Ha patteggiato una pena di 1 anno e 5 mesi Claudia Rivelli, attrice e sorella di Ornella Muti, nell’ambito dell’indagine sul traffico di droghe sintetiche, tra cui anche il Gbl, nota come la Droga dello stupro, acquistate sul dark web e dall’estero. La pena, concordata con la Procura di Roma, dovrà ottenere la ratifica davanti al gup nei prossimi mesi. La sorella di Ornella Muti patteggia la pena per traffico di Droga L’accusa per la sorella di Ornella Muti è di importazione e cessione di sostanze stupefacenti perché «illecitamente ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Hato una pena di 1e 5Claudia Rivelli, attrice edi, nell’ambito dell’indagine suldi droghe sintetiche, tra cui anche il Gbl, nota come la, acquistate sulweb e dall’estero. La pena, concordata con la Procura di Roma, dovrà ottenere la ratifica davanti al gup nei prossimi. Ladila pena perdiL’accusa per ladiè di importazione e cessione di sostanze stupefacenti perché «illecitamente ...

