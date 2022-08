Dopo Riccione in arrivo Sotto il sole di Amalfi (Di martedì 12 luglio 2022) Dalla costiera romagnola alla costiera Amalfitana il passo è breve, almeno per le estati dello streaming. È in arrivo infatti Sotto il sole di Amalfi, sequel che esce a due anni di distanza dal grande successo Sotto il sole di Riccione. Il film, prodotto da Lucky Red, sarà disponibile da domani, mercoledì 13 luglio solo su Netflix. Sotto il sole di Amalfi segue amicizie estive e storie d’amore sullo sfondo della splendida costiera Amalfitana, e segna il debutto alla regia di Martina Pastori. Soggetto e sceneggiatura sono di Enrico Vanzina, Caterina Salvadori e Ciro Zecca, lo stesso team di Sotto il sole di Riccione. Tra i ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 12 luglio 2022) Dalla costiera romagnola alla costieratana il passo è breve, almeno per le estati dello streaming. È ininfattiildi, sequel che esce a due anni di distanza dal grande successoildi. Il film, prodotto da Lucky Red, sarà disponibile da domani, mercoledì 13 luglio solo su Netflix.ildisegue amicizie estive e storie d’amore sullo sfondo della splendida costieratana, e segna il debutto alla regia di Martina Pastori. Soggetto e sceneggiatura sono di Enrico Vanzina, Caterina Salvadori e Ciro Zecca, lo stesso team diildi. Tra i ...

ROBERTO56238181 : I 'genitori' non gli spiegano il mondo, la scuola non gli insegna come difendersi dal mondo. Lo imparano nelle disc… - infoitinterno : Morte di Giulia e Alessia, controlli nelle stazioni di Rimini e Riccione dopo la tragedia - Carlino_Rimini : Morte di Giulia e Alessia, controlli nelle stazioni di Rimini e Riccione dopo la tragedia - Laura06170799 : @AkaAlbe1 @pazzadeiseralbe @heartsjealous @setirendefelice Infatti, lei lo ha aspettato a casa a Brescia (sarebbero… - lucanewni : Schifoso pezzo di merda, serve la castrazione e per questo anche delle frustate per non dire peggio. -