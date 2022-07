Digitale, control room e banche dati: così Unisa forma i leader del futuro (Di martedì 12 luglio 2022) ‘Piattaforma multi-dominio per la disseminazione delle informazioni e il supporto decisionale operativo’, ‘Virtual control room’, ‘Banca dati per il riconoscimento facciale’. E ancora ‘intelligenza emozionale’ applicata ai contesti militari e modelli di business circolari ad alta efficienza energetica: sono alcuni degli 8 progetti di alta formazione presentati in occasione della cerimonia di laurea del Master di secondo livello in “leadership and Digital Transformation”, frutto della collaborazione tra il Centro Interdipartimentale per la ricerca in Economia, Diritto e Management della Pubblica Amministrazione (CIRPA) dell’Università degli Studi di Salerno e il Centro Alti Studi per la Difesa. Finalità del Master è costruire un progetto di cambiamento ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022) ‘Piattamulti-dominio per la disseminazione delle inzioni e il supporto decisionale operativo’, ‘Virtual’, ‘Bancaper il riconoscimento facciale’. E ancora ‘intelligenza emozionale’ applicata ai contesti militari e modelli di business circolari ad alta efficienza energetica: sono alcuni degli 8 progetti di altazione presentati in occasione della cerimonia di laurea del Master di secondo livello in “ship and Digital Transtion”, frutto della collaborazione tra il Centro Interdipartimentale per la ricerca in Economia, Diritto e Management della Pubblica Amministrazione (CIRPA) dell’Università degli Studi di Salerno e il Centro Alti Studi per la Difesa. Finalità del Master è costruire un progetto di cambiamento ...

