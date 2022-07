Covid, oltre 142mila nuovi contagi in 24 ore e 157 morti (Di martedì 12 luglio 2022) Sono 142.967 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Un livello che non si raggiungeva dal 28 gennaio. Ieri i contagiati erano stati 37.756. Le vittime sono invece 157 in aumento alle 127 di ieri. Non si avevano tanti decessi da fine aprile. Il tasso di positività si assesta al 26%. Sono 142.967 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Un livello che non si raggiungeva dal 28 gennaio I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, secondo quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero della Salute, sono 550.706 (188.153 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 26% (ieri era il 20%). In aumento i ricoveri ordinari (+270 da ieri per un totale di 9.724 persone) e le terapie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 luglio 2022) Sono 142.967 idaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Un livello che non si raggiungeva dal 28 gennaio. Ieri iati erano stati 37.756. Le vittime sono invece 157 in aumento alle 127 di ieri. Non si avevano tanti decessi da fine aprile. Il tasso di positività si assesta al 26%. Sono 142.967 idaregistrati nelle ultime 24 ore in Italia. Un livello che non si raggiungeva dal 28 gennaio I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, secondo quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero della Salute, sono 550.706 (188.153 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 26% (ieri era il 20%). In aumento i ricoveri ordinari (+270 da ieri per un totale di 9.724 persone) e le terapie ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Covid, in Germania oltre la metà delle unità di terapia intensiva sono già in sofferenza: mai così tanti ricoveri a… - Adnkronos : #Covid, l'analisi dell'#Istat: 'Con 16 milioni di contagi e oltre 160mila morti, l'Italia è tra i Paesi più colpiti… - arrigoni_paolo : #caroenergia: per domani elettricità quotata a 418,68 euro/MWh ... livello da stato di guerra, oltre 8 volte quelli… - Antonella_O_O : RT @LaNotiziaTweet: Oltre 142mila nuovi contagi in 24 ore. Mai così tanti dal 28 gennaio. Le vittime sono 157. In aumento i ricoveri ordina… - MonicaLibero1 : RT @LaNotiziaTweet: Oltre 142mila nuovi contagi in 24 ore. Mai così tanti dal 28 gennaio. Le vittime sono 157. In aumento i ricoveri ordina… -