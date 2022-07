Cosa succede se Putin chiude i rubinetti del gas per sempre: la data chiave è il 21 luglio (Di martedì 12 luglio 2022) La data da segnare sul calendario è il 21 luglio. Entro quel giorno la manutenzione di Nord Stream annunciata da Gazprom dovrà essere completata. Tecnicamente si tratta di sostituire la turbina di Siemens Energy partita dal Canada da qualche giorno (dopo il beneplacito degli Stati Uniti dietro forti pressioni tedesche). Se il gas tornerà ad arrivare come prima allora la storia era vera. Altrimenti ciò costituirà la prima mossa del ricatto di Putin all’Occidente. E l’Italia dovrà attrezzarsi. Cominciando ad attivare quel piano d’emergenza che prevede tagli a luce e gas e coprifuoco per negozi e locali. Non tutto e subito, però. Il Corriere della Sera spiega oggi che la fase di allarme in primo luogo prevedrebbe l’incentivo a ridurre la domanda per le imprese “energivore”. Che riceverebbero un pagamento per interrompere la produzione. ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Lada segnare sul calendario è il 21. Entro quel giorno la manutenzione di Nord Stream annunciata da Gazprom dovrà essere completata. Tecnicamente si tratta di sostituire la turbina di Siemens Energy partita dal Canada da qualche giorno (dopo il beneplacito degli Stati Uniti dietro forti pressioni tedesche). Se il gas tornerà ad arrivare come prima allora la storia era vera. Altrimenti ciò costituirà la prima mossa del ricatto diall’Occidente. E l’Italia dovrà attrezzarsi. Cominciando ad attivare quel piano d’emergenza che prevede tagli a luce e gas e coprifuoco per negozi e locali. Non tutto e subito, però. Il Corriere della Sera spiega oggi che la fase di allarme in primo luogo prevedrebbe l’incentivo a ridurre la domanda per le imprese “energivore”. Che riceverebbero un pagamento per interrompere la produzione. ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - Salvo3322 : RT @RobbyDreamer: Il business dei profughi africani creato dai governi europei e finanziato da G. Soros. Navigano in comode barche ?, ma… - selcruwines : Fine wines: cosa succede in questo 2022? - Crimilla10 : Di tutta la vicenda di #ilary e #totti l’unica cosa che non capisco e il vostro bisogno di capire chi come e perché… - vegkoala : RT @RobbyDreamer: Il business dei profughi africani creato dai governi europei e finanziato da G. Soros. Navigano in comode barche ?, ma… -