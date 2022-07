Capello: «Zaniolo rischia di disperdere il suo talento. Scudetto? Inter e Juve favorite» (Di martedì 12 luglio 2022) L’ex allenatore Fabio Capello ha analizzato la Serie A dopo il primo periodo di calciomercato estivo Fabio Capello, ex allenatore e ora opinionista, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato la Serie A dopo il primo periodo di calciomercato estivo. Zaniolo – «Mancini dice che non deve perdere altre occasioni? Proprio così. Zaniolo ha un grande talento che rischia di disperdere. Deve stare attento a chi gli sta attorno e deve “curarsi” con attenzione tutto l’anno. Sempre. Sa a chi ripenso? A Baggio: infortuni gravissimi al ginocchio, ma era ancora Baggio dopo i trent’anni. Attenzione al peso, lavoro specifico, era attentissimo. Se molli, però, rischi una ricaduta. Sarebbe un peccato per il calcio italiano e anche per lui. Deve ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) L’ex allenatore Fabioha analizzato la Serie A dopo il primo periodo di calciomercato estivo Fabio, ex allenatore e ora opinionista, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato la Serie A dopo il primo periodo di calciomercato estivo.– «Mancini dice che non deve perdere altre occasioni? Proprio così.ha un grandechedi. Deve stare attento a chi gli sta attorno e deve “curarsi” con attenzione tutto l’anno. Sempre. Sa a chi ripenso? A Baggio: infortuni gravissimi al ginocchio, ma era ancora Baggio dopo i trent’anni. Attenzione al peso, lavoro specifico, era attentissimo. Se molli, però, rischi una ricaduta. Sarebbe un peccato per il calcio italiano e anche per lui. Deve ...

