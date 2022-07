Campania, al via la quarta dose: chi può farla e quando (Di martedì 12 luglio 2022) Via libera da ieri alla quarta dose del vaccino anti-covid. Dopo l’ok di Ema e Aifa, ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato l’inizio della somministrazione del “secondo richiamo” e ha inviato la circolare a tutte le regioni con le indicazioni sull’estensione della platea vaccinale. Si inizia da over 60 e categorie fragili. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 12 luglio 2022) Via libera da ieri alladel vaccino anti-covid. Dopo l’ok di Ema e Aifa, ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato l’inizio della somministrazione del “secondo richiamo” e ha inviato la circolare a tutte le regioni con le indicazioni sull’estensione della platea vaccinale. Si inizia da over 60 e categorie fragili. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

