Autisti e merci sotto la lente d' ingrandimento della Polizia | partono i controlli straordinari

Pubblicità

zazoomblog : Autisti e merci sotto la lente dingrandimento della Polizia: partono i controlli straordinari - #Autisti #merci… -

ilgazzettino.it

... il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa Adr sul traporto dellepericolose, la sicurezza del carico, la correttezza della documentazione che deve "accompagnare" le...... promosso dal Governo, che potrebbe incentivare l'aumento degli addetti al trasporto di persone asu gomma. ' C'è carenza di' L'Atvo ha pubblicato un concorso pubblico per la ... Lavoro, Atvo assume trenta autisti: «C'è carenza di conducenti» SAN DONÀ - Lavoro sicuro per i conducenti di mezzi pesanti nel Veneto orientale. Atvo ieri, 11 luglio, ha reso noto che intende assumere trenta autisti a tempo indeterminato. Da una ...I sindacati confederali hanno firmato con Assoespressi l’accordo sindacale che riguarda gli autisti che operano per Amazon, dopo alcuni scioperi e assemblee di giugno.