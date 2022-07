Aumento dei casi Covid, Fontana: «Regione pronta alla quarta dose over 60 nei grandi hub» (Di martedì 12 luglio 2022) Intanto i ricoveri per complicanze da Coronavirus presso l’ospedale Predabissi di Vizzolo e il Policlinico di San Donato sono raddoppiati rispetto al mese di giugno Leggi su 7giorni.info (Di martedì 12 luglio 2022) Intanto i rici per complicanze da Coronavirus presso l’ospedale Predabissi di Vizzolo e il Policlinico di San Donato sono raddoppiati rispetto al mese di giugno

