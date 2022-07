Atletica | Mo Farah rivela | “Mio nome è falso | sono arrivato in Inghilterra da clandestino”

(Di martedì 12 luglio 2022) Moracconta la sua difficile infanzia e l’arrivo in Gran Bretagna. Il mezzofondista, quattro volte campione olimpico nei 5000 e 10000 metri (a Londra 2012 e Rio 2016), ne ha parlato in un documentario prodotto dalla BBC e dai Red Bull Studios, che andrà in onda mercoledì 13 luglio nel Regno Unito. Innanzitutto, Mohato che il suo veroè Hussein Abdi Kahin. All’età di otto o nove anni, mentre viveva in Somalia con i suoi genitori e due fratelli, fu portato a Gibuti, da cui poi partì con un volo per la Gran Bretagna con una donna sconosciuta e con cui non aveva legami familiari, che lo fece entrare da(con documenti falsi) dandogli un altro, Mohamed. Mofu dunque portato nell’appartamento della donna ...

Pubblicità

sportface2016 : #Atletica, Mo #Farah rivela: 'Il mio nome è falso, sono arrivato in Gran Bretagna da clandestino con una donna scon… - andreaborsoi1 : Una storia straordinaria. ?? Uno shock. #MoFarah #UK #Atletica -

Mofu così portato nell'appartamento della donna a Hounslow, West London, per essere sfruttato e fare le pulizie in cambio di vitto e alloggio. "Per anni ho tenuto questa vicenda nel cuore", ha ...La clamorosa rivelazione della leggenda del mezzofondo alla BBC: 'Mi chiamo Hussein Abdi Kahin, e sono un immigrato irregolare' Mo, la leggenda dell', uno dei più forti mezzofondisti di sempre, non si chiama Mo. Il suo vero nome è Hussein Abdi Kahin. Ed è di fatto un immigrato irregolare. Lo ha rivelato lui ...Mo Farah racconta la sua difficile infanzia e l’arrivo in Gran Bretagna. Il mezzofondista, quattro volte campione olimpico nei 5000 e 10000 metri (a Londra 2012 e Rio 2016), ne ha parlato in un ...Mo Farah fu così portato nell'appartamento della donna a Hounslow, West London, per essere sfruttato e fare le pulizie in cambio di vitto e alloggio. "Per anni ho tenuto questa vicenda nel cuore ...