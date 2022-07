Andrea Soldi | morto dopo Tso | cassazione conferma condanne

(Di martedì 12 luglio 2022)te anche inledi 18 mesi per i quattro imputati per la morte di, il 45enne malato di schizofrenia deceduto durante un intervento per Tso. Laha rigetto i ricorsi degli imputati rendendo così definitiva la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 19 ottobre 2020 nei confronti di un medico psichiatra e tre agenti della polizia municipale che intervennero il 5 agosto 2015. L'articolo proviene da Nuova Società.

La Cassazione ha rigetto i ricorsi degli imputati e confermato 4 condanne a 18 mesi per la morte di Andrea Soldi, 45enne malato di schizofrenia. E' definitiva così la sentenza della Corte d'Appello di ...