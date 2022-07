Uomini e Donne gossip, chi è l’ex marito di Ida Platano (Di lunedì 11 luglio 2022) Più volte Ida Platano ha parlato del suo ex marito, e lo ha fatto sempre nelle interviste rilasciate a “Uomini e Donne Magazine”, il settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Pur senza mai fare il nome dell’uomo, che non appartiene assolutamente al mondo dello spettacolo e della televisione, Ida Platano ha rivelato che lei e quello che sarebbe diventato suo marito si sono conosciuti a diciotto anni nel paese siciliano di dove sono entrambi originari. Si sono sposati subito per poter vivere insieme e trasferirsi al Nord, per la precisione a Brescia, dove la dama del trono over di Uomini e Donne vive ancora adesso con il figlio Samuele, avuto da una successiva relazione. La storia tra Ida Platano e il suo ex ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 luglio 2022) Più volte Idaha parlato del suo ex, e lo ha fatto sempre nelle interviste rilasciate a “Magazine”, il settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Pur senza mai fare il nome dell’uomo, che non appartiene assolutamente al mondo dello spettacolo e della televisione, Idaha rivelato che lei e quello che sarebbe diventato suosi sono conosciuti a diciotto anni nel paese siciliano di dove sono entrambi originari. Si sono sposati subito per poter vivere insieme e trasferirsi al Nord, per la precisione a Brescia, dove la dama del trono over divive ancora adesso con il figlio Samuele, avuto da una successiva relazione. La storia tra Idae il suo ex ...

