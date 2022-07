Traffico Roma del 11-07-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara ben trovati all’ascolto sulla tangenziale incidente questa mattina tra il Verano è la Tiburtina in precedenza verso la Nomentana Ora invece un incidente in direzione di San Giovanni ripercussioni code a Colle Prenestino sul viale Bellisario incidente e difficoltà di circolazione ripercussioni sulla Prenestina e sul Raccordo Anulare attenzione a un incidente all’altezza della Nomentana lungo la carreggiata interna verso la 24 dopo l’incendio del 9 luglio chiuso il Viale Togliatti verso la Tuscolana intenso ilnelle strade circostanti in particolare sulla Casilinain 6 code tra laFiumicino è il viadotto della Magliana rallentamenti pertra via Gregorio VII e il Lungotevere E con ...