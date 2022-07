Terrore dei ciclisti nel Parco delle Groane tra Ceriano e Solaro condannato a 7 anni e mezzo (Di lunedì 11 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Era diventato il Terrore dei ciclisti nel Parco delle Groane, tra Ceriano e Solaro, perchè usava la violenza per farsi consegnare biciclette di valore. E’ stato condannato a 7 anni e mezzo di reclusione. Il Tribunale di Monza ha emesso una condanna dei confronti del rapinatore violento seriale di biciclette del Parco delle Groane. La ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 11 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Era diventato ildeinel, tra, perchè usava la violenza per farsi consegnare biciclette di valore. E’ statoa 7di reclusione. Il Tribunale di Monza ha emesso una condanna dei confronti del rapinatore violento seriale di biciclette del. La ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...

