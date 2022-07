Simone Cristicchi e l’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis a UDine. 12 luglio 2022 (Di lunedì 11 luglio 2022) Martedì 12 luglio è la festa dei patroni della Città Di UDine. Per l’occasione è previsto un bellissimo momento con Simone Cristicchi tra musica e poesia, assieme all’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis, in PIazza Duomo. Il concerto inizierà alle 21.30. L’ingresso è gratuito e sarà consentito dalle 20.30 in poi, fino ad esaurimento posti. Leggi su udine20 (Di lunedì 11 luglio 2022) Martedì 12è la festa dei patroni della Città Di. Per l’occasione è previsto un bellissimo momento contra musica e poesia, assieme al, in PIazza Duomo. Il concerto inizierà alle 21.30. L’ingresso è gratuito e sarà consentito dalle 20.30 in poi, fino ad esaurimento posti.

