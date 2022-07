Roma | tenta di salvare la mamma | poi cerca rifugio in bagno | ma muoiono entrambi nell’incendio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 luglio 2022) Hato, molto probabilmente, dila madre. Lei che con disabilità, una pensionata di 74 anni era nella camera da letto, ‘immobilizzata’. Purtroppo, però, non ci è riuscito. E quel fumo, le esalazioni hanno ucciso anche lui. Il dramma questa notte a, in una villetta in Via degli Estensi al civico 42. Chi sono le vittime dell’incendio in via degli Estensi L’allarme è scattato intorno alle 2.45. Sul posto, in quella villetta, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Purtroppo però per le due persone all’interno, madre e figlio, non c’è stato nulla da fare. Sono morti così, intrappolati nella loro casa, uccisi da quelle esalazioni che non gli hanno lasciato via di fuga Giovanni Lozzi, 31 anni, e sua madre, Anna Bianciardi, quella che lui sui social chiamava ‘cucciolona mia’. E che Giovanni non è riuscito a ...