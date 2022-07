Ritorno in classe, Bianchi: “Al lavoro per una scuola in presenza e in sicurezza” (Di lunedì 11 luglio 2022) "Stiamo lavorando per avere una scuola in presenza e in sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che questa mattina ha incontrato le studentesse, gli studenti e i docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" di Roma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022) "Stiamo lavorando per avere unaine in". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, che questa mattina ha incontrato le studentesse, gli studenti e i docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" di Roma. L'articolo .

