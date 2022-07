Quando l’aborto è una procedura medica necessaria per salvare la vita di una donna incinta

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 11 luglio 2022) In un video con oltre 400 mila visualizzazioni su Facebook, pubblicato dall’organizzazione antiabortista Live Action, la dottoressa Kendra Kolb ha affermato chenon è mai necessario dal punto di vista medico. Come riportato da Health back, però, questa affermazione è falsa – e in contrasto con i consigli di medici esperti – e oscura, inoltre, la complessità dei rischi associati alla gravidanza, nonché le cure mediche necessarie per affrontarli. Senza considerare il fatto che, a livello legislativo, in Peasi come la Polonia, l’Irlanda (e ora, con il ribaltamento della sentenza Roe v. Wade, anche gli Stati Uniti), non è così facile stabiliresia necessario praticare. Il personale che lo effettua, infatti, può incorrere in diverse sanzioni o pene. NewsAborto Decidere ...