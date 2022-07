Prima riunione programmatica dell’Osservatorio permanente per il Centro Storico di Napoli – sito Unesco (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Presieduta dal presidente Gennaro Rispoli, si è svolta oggi nella sala del Consiglio comunale di via Verdi la , con la partecipazione del Sindaco Gaetano Manfredi. Presenti, insieme alle vice presidenti Iris Savastano e Maria Grazia Vitelli, anche la presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato. Il Sindaco Manfredi ha sottolineato il ruolo strategico dell’Osservatorio rispetto alle politiche dell’Amministrazione: il Centro Storico è patrimonio Unesco non solo nella sua parte materiale, ha ricordato il Sindaco, ma anche nella parte immateriale. Due le azioni principali da mettere in campo: il completamento dei 29 progetti che riguardano altrettanti siti del Centro Storico e l’aggiornamento del piano di valorizzazione e tutela del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Presieduta dal presidente Gennaro Rispoli, si è svolta oggi nella sala del Consiglio comunale di via Verdi la , con la partecipazione del Sindaco Gaetano Manfredi. Presenti, insieme alle vice presidenti Iris Savastano e Maria Grazia Vitelli, anche la presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato. Il Sindaco Manfredi ha sottolineato il ruolo strategicorispetto alle politiche dell’Amministrazione: ilè patrimonionon solo nella sua parte materiale, ha ricordato il Sindaco, ma anche nella parte immateriale. Due le azioni principali da mettere in campo: il completamento dei 29 progetti che riguardano altrettanti siti dele l’aggiornamento del piano di valorizzazione e tutela del ...

