Patrick Zaki si taglia i capelli (dopo tre anni): 'Voglio donarli per chi ha bisogno' (Di lunedì 11 luglio 2022) Patrick Zaki dà un taglio al passato e alla folta chioma che nei 22 mesi di detenzione in Egitto lo aveva reso irriconoscibile. Sette mesi dopo la sua scarcerazione, il ragazzo ha deciso di tagliarsi ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022)dà un taglio al passato e alla folta chioma che nei 22 mesi di detenzione in Egitto lo aveva reso irriconoscibile. Sette mesila sua scarcerazione, il ragazzo ha deciso dirsi ...

