"Non abbiamo soldi". Accoltella la moglie e tenta il suicidio: indagato anziano (Di lunedì 11 luglio 2022) Un'ottantaquattrenne malata è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Campi Bisenzio (Firenze) e il marito è ricoverato: secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio lui ad ucciderla, per il timore di non farcela più sul piano economico e per aver scoperto di essere a sua volta malato Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) Un'ottantaquattrenne malata è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Campi Bisenzio (Firenze) e il marito è ricoverato: secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio lui ad ucciderla, per il timore di non farcela più sul piano economico e per aver scoperto di essere a sua volta malato

Pubblicità

matteosalvinimi : #Molteni: “Lo ius scholae può essere un manifesto di nuova immigrazione verso il nostro Parse e non ne abbiamo biso… - giuliainnocenzi : Migliaia di polli morti bruciati vivi all’interno di un allevamento intensivo che ha preso fuoco oggi a Lonato del… - _Nico_Piro_ : La sua voce alta e coraggiosa oggi manca più che mai in un Paese preda del #PUB e delle liste di proscrizione ma… - claudiacc1987 : @ClaudiaGiarri @guardoigatti @elisacavazza92 Ma non è vero ???? io ho una bimba di 9 mesi e sinceramente non mi sento… - Michele_263 : Abbiamo una minestra ciellina non siete contenti? È riuscita a fare meglio di berluscaiser ( il nano corrotto). -