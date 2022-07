Napoli: trasporto non di linea, controlli polizia locale (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel corso dei controlli effettuati nel settore del trasporto pubblico non di linea eseguiti dal personale della polizia locale di Napoli appartenente al nucleo specialistico della polizia Turistica, sono state accertate alcune violazioni. In piazza Trieste e Trento due tassisti sono stati sanzionati per aver prelevato passeggeri a meno di cento metri dal vicino posteggio di via San Carlo, inoltre un tassista è stato sorpreso a circolare con il taxi non sottoposto alla revisione annuale. Un altro, concessionario di licenza rilasciata dal Comune di Gragnano è stato sorpreso ad espletare un servizio di trasporto con passeggeri prelevati nel Comune di Napoli. Il trasgressore è stato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel corso deieffettuati nel settore delpubblico non dieseguiti dal personale delladiappartenente al nucleo specialistico dellaTuristica, sono state accertate alcune violazioni. In piazza Trieste e Trento due tassisti sono stati sanzionati per aver prelevato passeggeri a meno di cento metri dal vicino posteggio di via San Carlo, inoltre un tassista è stato sorpreso a circolare con il taxi non sottoposto alla revisione annuale. Un altro, concessionario di licenza rilasciata dal Comune di Gragnano è stato sorpreso ad espletare un servizio dicon passeggeri prelevati nel Comune di. Il trasgressore è stato ...

