Mattia Binotto Gp Austria | noie per l’acceleratore Ferrari

Pubblicità

FFLose : Mattia Binotto est le Rudi Garcia de la F1 - mustafaf1pl : RT @videotayfa: Mattia binotto - fatih terim - scuderia ferrari - galatasaray - o ciyanno fatto bene - edit - videotayfa : Mattia binotto - fatih terim - scuderia ferrari - galatasaray - o ciyanno fatto bene - edit - quaranta_vito : RT @SmilexTech: Quanto scritto sotto è stato confermato direttamente da Mattia Binotto nella conferenza stampa post GP d'Austria @formu1a__… - mattiamaestri46 : RT @SmilexTech: Quanto scritto sotto è stato confermato direttamente da Mattia Binotto nella conferenza stampa post GP d'Austria @formu1a__… -

Per questo Leclerc offre al momento molte più garanzie alla Ferrari in ottica campionato e se si coglie il cambio di rotta delle dichiarazioni didopo la gara di ieri si tende a ...Inoltre dietro alla prestazione della Haas in Austria non c'è nessuna novità sull'ibrido della power unit Ferrari , ipotesi smentita dal team principal della Scuderia di Maranello...Ha recuperato tre volte su Max Verstappen superandolo senza pietà: dopo il via e dopo i due pit-stop, Charles Leclerc è stato implacabile portando alla vittoria una Ferrari ...Nella conferenza stampa conclusiva Mattia Binotto ha escluso che il k.o. di Sainz possa avere cause riconducibili a quelle che hanno fermato Charles Leclerc in Spagna a Barcellona. “No, il motore, no” ...