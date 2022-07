L'Italia non può restare appesa alla convulsioni grilline (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella Prima Repubblica le crisi nascevano quasi sempre in base a un metodo empirico ma di sicuro effetto: la maggioranza votava la fiducia su un decreto importante e subito dopo, nel voto finale a scrutinio segreto, silurava il governo per una resa dei conti fra le correnti democristiane. Erano i tempi in cui la stabilità complessiva del sistema, con la conventio ad excludendum nei confronti del Pci, consentiva la formazione di esecutivi non longevi, a volte balneari, per garantire la continua composizione di conflitti ed interessi contrapposti senza compromettere la governabilità del Paese. Sembra un paradosso, ma la storia di quei quarant' anni racconta proprio questo, e ci ha lasciato un vocabolario memorabile di neologismi, dai «governicchi» ai «mandati esplorativi», fino alla «staffetta», ai «due forni» e alla «fiducia a termine». Mai, però, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella Prima Repubblica le crisi nascevano quasi sempre in base a un metodo empirico ma di sicuro effetto: la maggioranza votava la fiducia su un decreto importante e subito dopo, nel voto finale a scrutinio segreto, silurava il governo per una resa dei conti fra le correnti democristiane. Erano i tempi in cui la stabilità complessiva del sistema, con la conventio ad excludendum nei confronti del Pci, consentiva la formazione di esecutivi non longevi, a volte balneari, per garantire la continua composizione di conflitti ed interessi contrapposti senza compromettere la governabilità del Paese. Sembra un paradosso, ma la storia di quei quarant' anni racconta proprio questo, e ci ha lasciato un vocabolario memorabile di neologismi, dai «governicchi» ai «mandati esplorativi», fino«staffetta», ai «due forni» e«fiducia a termine». Mai, però, ...

