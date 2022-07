Le sanzioni mordono le banche russe. Che giocano la carta cripto (Di lunedì 11 luglio 2022) A che punto è la notte delle banche russe? Strozzati dalle sanzioni, con i patrimoni sotto pressione come mai prima e tagliati fuori dal circuito mondiale dei pagamenti (Swift), per gli istituti dell’ex Urss ogni giorno porta cattive notizie. Anche se, mai dimenticarsene, parlare di default russo è fuorviante. Come raccontato nei giorni scorsi, finché il mondo o parte di esso continuerà ad acquistare gas e petrolio dalla Federazione, quest’ultima non finirà knock out, mantenendo la possibilità di finanziare le sue stesse banche. Detto questo, il sistema del credito russo è indubbiamente sotto stress. A cominciare dal fronte dei pagamenti. La banca online Tinkoff, una delle maggiori del Paese, ha comunicato che fino al 1 ottobre sospenderà i bonifici in codice Swift in uscita in valuta estera. Pur non essendo stato ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 luglio 2022) A che punto è la notte delle? Strozzati dalle, con i patrimoni sotto pressione come mai prima e tagliati fuori dal circuito mondiale dei pagamenti (Swift), per gli istituti dell’ex Urss ogni giorno porta cattive notizie. Anche se, mai dimenticarsene, parlare di default russo è fuorviante. Come raccontato nei giorni scorsi, finché il mondo o parte di esso continuerà ad acquistare gas e petrolio dalla Federazione, quest’ultima non finirà knock out, mantenendo la possibilità di finanziare le sue stesse. Detto questo, il sistema del credito russo è indubbiamente sotto stress. A cominciare dal fronte dei pagamenti. La banca online Tinkoff, una delle maggiori del Paese, ha comunicato che fino al 1 ottobre sospenderà i bonifici in codice Swift in uscita in valuta estera. Pur non essendo stato ...

