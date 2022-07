Koulibaly: Pedullà smentisce la strada Juve (Di lunedì 11 luglio 2022) Ancora incertezze per quanto riguarda il futuro di Kalidou Koulibaly: se da un lato c’è un De Laurentiis che non è pronto a lasciar andare il difensore dall’altro abbiamo diverse squadre che hanno puntato gli occhi su di lui. Il difensore senegalese veste la maglia azzurra dal 2014 e attualmente percepisce un ingaggio di 6 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Ancora incertezze per quanto riguarda il futuro di Kalidou: se da un lato c’è un De Laurentiis che non è pronto a lasciar andare il difensore dall’altro abbiamo diverse squadre che hanno puntato gli occhi su di lui. Il difensore senegalese veste la maglia azzurra dal 2014 e attualmente percepisce un ingaggio di 6 L'articolo

Pubblicità

pazzamentejuve : Koulibaly darà una risposta al Napoli sulla proposta di rinnovo da 6 milioni a stagione, ma anche in assenza di rin… - ZonaBianconeri : RT @Matteo71021942: Ovviamente il buon #Pedulla' è arrivato in ritardo anche stasera. Come detto ieri, il preferito di #Allegri per la dife… - Matteo71021942 : Ovviamente il buon #Pedulla' è arrivato in ritardo anche stasera. Come detto ieri, il preferito di #Allegri per la… - infoitsport : Mercato Juve / Zaniolo, ci siamo! Pedullà: news su De Ligt e Koulibaly - NapoliAddict : Edo De Laurentiis: “Mertens secondo me accetterà l’offerta. Koulibaly spero diventi dirigente” #Napoli… -