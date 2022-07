Juve-Koulibaly | piano B | via allo scambio

Pubblicità

romeoagresti : La #Juve è pronta a offrire 30 milioni al #Napoli per #Koulibaly, mentre al giocatore garantirebbe un contratto da… - tuttosport : La #Juve, #DeLigt, il #Bayern: se l'olandese va, occhio alle entrate. #Koulibaly per cominciare VIDEO - CorSport : 2023, #Juve 100 anni di Agnelli. Perché dopo #DiMaria e #Pogba ora #Zaniolo e #Koulibaly - FrammentiBN : Il BiancoNero: - juve_dal_1897 : ????È ufficiale #Pogba è di nuovo un nuovo giocatore della #Juve ?? #Koulibaly #DeLigt #Djokovic #Dybala -

... Calda Tiepida Fredda 30 - 70%Gabriel, Kimpembe Zaniolo,Kostic, Milenkovic INTER Bremer Zagadou Dybala MILAN De Ketelaere, Sanches Ziyech, Tanganga Douglas Luiz, Dybala NAPOLI Navas, ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ostigard - Napoli, c'è l'accordo: ecco cosa manca per chiuderepronto all'addio e larilancia: pronti i 40 milioni CONTENUTI EXTRA ...Dall'Inghilterra riferiscono che il Chelsea è pronto a offrire 40 milioni per il cartellino di Koulibaly ed averlo subito in estate.Kalidou Koulibaly resta nel mirino della Juventus: i bianconeri valutano lo scambio, ecco il piano B di Cherubini.