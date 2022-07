Italia, il consiglio di Mancini è netto: rivelazione sul talento della Nazionale (Di lunedì 11 luglio 2022) Il ct dell’Italia Roberto Mancini si è rivolto durante un’intervista a uno dei suoi calciatorim pungolandolo in vista del futuro La Serie A è vicina a subire un nuovo scippo ma Roberto Mancini, ct della Nazionale, individua anche buoni motivi per essere soddisfatto per quanto sta accadendo. Su Gianluca Scamacca, infatti, è ormai conosciuto l’interesse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 luglio 2022) Il ct dell’Robertosi è rivolto durante un’intervista a uno dei suoi calciatorim pungolandolo in vista del futuro La Serie A è vicina a subire un nuovo scippo ma Roberto, ct, individua anche buoni motivi per essere soddisfatto per quanto sta accadendo. Su Gianluca Scamacca, infatti, è ormai conosciuto l’interesse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Pubblicità

vaticannews_it : #Chiesa Rinnovamento e dialogo sottolineati dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo stamattina il… - ItalyMFA : #Turchia | Il Ministro @luigidimaio partecipa con il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al vertice intergoverna… - FerdiGiugliano : 'Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la mo… - superbrein : RT @AntonellaColoru: Quindi #Renzi, Presidente del Consiglio, era il referente per l'Italia dell'attività lobbistica di #Uber, tanto che l'… - gjscco : RT @ultimora_pol: #Italia Il presidente del Consiglio Mario #Draghi è pronto a salire al Colle se il Movimento 5 Stelle non voterà il Dl Ai… -