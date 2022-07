Intreccio in mediana | assist dalla Juve per Sarri e Spalletti

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il calciomercato dintus, Lazio e Napoli è pronto ad intrecciarsi: Allegri accende la miccia, triplo colpo all’orizzonte Un mese abbondante affinchè le squadre di Serie A ritornino in campo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Calciomercato.com

... due big di centrocampo e uncon il Manchester City e non soloLa questione centrocampo accomuna tante big della Serie A. La Roma sta concentrando le sue forze soprattutto in, oggi è ...Dopo Rrhamani potrebbe essere un altrodi mercato tra azzurri e scaligeri. Agli ... Sampdoria, la Lazio blocca Falcone: l'intreccio con lo Spezia e Provedel Il calciomercato di Juventus, Lazio e Napoli è pronto ad intrecciarsi: Allegri accende la miccia, triplo colpo all'orizzonte.Calciomercato Roma, l'epurazione di Conte è no limits: gli intermediari hanno sondato il terreno anche con i giallorossi.