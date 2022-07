Il talento di Mr. Leclerc (Di lunedì 11 luglio 2022) Se fosse una partita di calcio, in Inghilterra lo chiamerebbero hattrick, noi italiani tripletta. E si deve partire proprio dalla tripletta di Charles Leclerc per raccontare il successo del pilota della Ferrari nel gran premio d'Austria. Ovvero: i tre sorpassi rifilati dal monegasco a Max Verstappen nella stessa gara, evento più unico che raro considerando la forza dell'avversario, campione del mondo in carica. Un successo, quello di Leclerc, arrivato dopo una serie di cinque gare sfortunate e deludenti, un successo che mancava dallo scorso 10 aprile in Australia, l'alba di una stagione che sembrava pronta a tingersi di rosso Ferrari. Poi, però, tra errori e problemi ha preso una piega diversa, e l'essere tornato alla vittoria è stato il modo migliore per mettersi alle spalle il periodo nero. In classifica le cose non cambiano più di tanto (Verstappen ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Se fosse una partita di calcio, in Inghilterra lo chiamerebbero hattrick, noi italiani tripletta. E si deve partire proprio dalla tripletta di Charlesper raccontare il successo del pilota della Ferrari nel gran premio d'Austria. Ovvero: i tre sorpassi rifilati dal monegasco a Max Verstappen nella stessa gara, evento più unico che raro considerando la forza dell'avversario, campione del mondo in carica. Un successo, quello di, arrivato dopo una serie di cinque gare sfortunate e deludenti, un successo che mancava dallo scorso 10 aprile in Australia, l'alba di una stagione che sembrava pronta a tingersi di rosso Ferrari. Poi, però, tra errori e problemi ha preso una piega diversa, e l'essere tornato alla vittoria è stato il modo migliore per mettersi alle spalle il periodo nero. In classifica le cose non cambiano più di tanto (Verstappen ...

