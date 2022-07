Gravina sull'Europeo femminile: "Momento difficile, reagiremo" (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la sconfitta di ieri dell'Italia contro la Francia all'esordio dell'Europeo femminile:“Le sconfitte non... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente della FIGC Gabrieleha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la sconfitta di ieri dell'Italia contro la Francia all'esordio dell':“Le sconfitte non...

Pubblicità

TuttoCagliari : Gravina sull’Italdonne: “Ripartiamo dal secondo tempo per dimostrare che l’Italia c’è” - TuttoCagliari : Gravina sull’Italdonne: “Ripartiamo dal secondo tempo per dimostrare che l’Italia c’è” - gilnar76 : Gravina sull’Europeo femminile: «Siamo ottimisti per lo spot che riusciranno a dare al nostro movimento» #Acmilan… - sportli26181512 : Gravina sull'Europeo femminile: 'Le ragazze saranno uno spot per il nostro movimento': Gabriele Gravina, a margine… - CalcioOggi : TMW - Gravina sull'Europeo femminile: 'Sarà uno spot per il nostro movimento' - TUTTO mercato WEB -