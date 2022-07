Governo, Renzi “Verifica maggioranza? Sì se M5s se ne va” (Di lunedì 11 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Se il Movimento 5 Stelle se ne va” la Verifica di maggioranza chiesta da Silvio Berlusconi “a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme col Presidente del Consiglio. Io sono orgoglioso di avere mandato a casa Conte e di avere portato Draghi. E' chiaro che se non c'è più il M5S, per me si può andare avanti anche senza, ma bisogna vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa. Qui c'è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, da fare la legge di bilancio, poi forse qualcuno vuole fare la legge elettorale”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della presentazione del libro dell'ex ministro della Giustizia Claudio Martelli al teatro Parenti di Milano. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Se il Movimento 5 Stelle se ne va” ladichiesta da Silvio Berlusconi “a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme col Presidente del Consiglio. Io sono orgoglioso di avere mandato a casa Conte e di avere portato Draghi. E' chiaro che se non c'è più il M5S, per me si può andare avanti anche senza, ma bisogna vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa. Qui c'è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, da fare la legge di bilancio, poi forse qualcuno vuole fare la legge elettorale”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteoa margine della presentazione del libro dell'ex ministro della Giustizia Claudio Martelli al teatro Parenti di Milano. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

Pubblicità

espressonline : ?? #Uberfiles - Carlo De Benedetti ex azionista del colosso e mediatore segreto con il governo Renzi: Dall’ingegnere… - AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - Rastamit : @AndreaMarcucci Come definirebbe coloro che parlano oggi di scelleratezza di Conte e non dissero un cazzo quando… - Mirandola59 : RT @Franz215072382: ??Derisi ogni giorno da Renzi gli incapaci di destra ??Umiliati da Draghi che sta smontando le cose buone fatte dal M5S… - Mirandola59 : RT @Gianluca_8: Ma tutti questi 'responsabili' dov'erano quando Renzi ha fatto cadere il governo Conte in piena pandemia? E vogliamo parlar… -