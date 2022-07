Gas, Russia ferma Nord Stream 1 (Di lunedì 11 luglio 2022) Berlino, 11 lug. - Stop per dieci giorni alle forniture di gas dalla Russia alla Germania per lavori di manutenzione programmati al Nord Stream 1. Le forniture dovrebbero essere ripristinate alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Berlino, 11 lug. - Stop per dieci giorni alle forniture di gas dallaalla Germania per lavori di manutenzione programmati al1. Le forniture dovrebbero essere ripristinate alle ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ritiene 'il taglio totale delle forniture di gas dalla Russia, lo… - francescocosta : Oggi su Morning: come comportarsi in questa strana estate; l’incendio a Roma; il governo prepara un altro decreto c… - NicolaPorro : ?? In una famosa domanda di Mario Draghi sono concentrati tutti i suoi fallimenti ?? - Napalm51 : La Russia chiude il gas e io godo. - InvestimentiBNP : Weekly FTSE Mib: Bankitalia: Italia a rischio recessione con taglio gas Russia In una conferenza all’ABI, il Presid… -