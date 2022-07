Elisabetta Gregoraci e quel messaggio aereo misterioso: “Ricorda il 28/08 alle 18” – cosa significa? (Di lunedì 11 luglio 2022) Un nuovo aereo per Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese era già stata protagonista di eventi del genere nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Si è ripetuto anche durante il programma musicale ‘Battiti Live’ che conduce assieme a Alan Palmieri. Andiamo a scoprire cosa è accaduto. Il messaggio per Elisabetta Gregoraci Anche durante il Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto, attraverso un aereo, un nuovo messaggio, lanciato nei cieli della Puglia, nel pieno pomeriggio delle prove del concerto. Ma sembra che stavolta non ci sarebbe lo zampino dei fan. La showgirl calabrese stava facendo le prove della tappa di Trani quando ha letto il suo nome in cielo: “Ely ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 11 luglio 2022) Un nuovoper. La showgirl calabrese era già stata protagonista di eventi del genere nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Si è ripetuto anche durante il programma musicale ‘Battiti Live’ che conduce assieme a Alan Palmieri. Andiamo a scoprireè accaduto. IlperAnche durante il Battiti Live,ha ricevuto, attraverso un, un nuovo, lanciato nei cieli della Puglia, nel pieno pomeriggio delle prove del concerto. Ma sembra che stavolta non ci sarebbe lo zampino dei fan. La showgirl calabrese stava facendo le prove della tappa di Trani quando ha letto il suo nome in cielo: “Ely ...

