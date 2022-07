Dl Aiuti, ok dalla Camera con 266 sì e 47 no: il M5s non partecipa al voto | Draghi al Quirinale a colloquio con Mattarella (Di lunedì 11 luglio 2022) Forza Italia e Partito democratico attaccano il Movimento: 'Scelta politica grave'. Berlusconi e Renzi: sì alla verifica della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 luglio 2022) Forza Italia e Partito democratico attaccano il Movimento: 'Scelta politica grave'. Berlusconi e Renzi: sì alla verifica della ...

Pubblicità

Open_gol : La fase 2 dei tagli all’energia: con il razionamento residenziale si risparmia il 20% del gas che arriva dalla Russ… - Massimi47715989 : - vivinbaro : RT @Ci1812: DL Aiuti : ok dalla Camera con 266 sì e 47 no. Il M5S si e’ astenuto . Toccherà al Senato approvarlo. Marcucci del PD parla di… - SegirtNews : Dl Aiuti, via libera dalla Camera. I deputati M5S non partecipano al voto - ItaliaOggi : Dl aiuti, ok dalla Camera ma il M5s non partecipa al voto. Draghi a Quirinale -