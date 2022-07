Dalla cucina al trolley in dieci mosse (Di lunedì 11 luglio 2022) È arrivato il momento di fare le valigie: le sospirate vacanze sono arrivate. I più ordinati compilano una lista giorni prima, anzi, ne hanno una pronta da anni, che aggiornano di volta in volta secondo le esigenze. Chi invece preferisce improvvisare apre i cassetti e butta nelle borse quello che lo ispira al momento. Certo, perché il grosso del contenuto dei nostri bagagli arriva da cassetti e armadi: magliette, pantaloni, vestiti, biancheria, e poi scarpe, costumi e teli da mare, cui si aggiungono oggetti da cui non possiamo separarci, medicine, creme e solari. Ma ci sono cose che devono uscire Dalla cucina per entrare in valigia: cose che renderanno più confortevole il viaggio, o che si riveleranno preziose una volta arrivati a destinazione. Ovviamente, come tutto il resto del bagaglio, questa particolare categoria varia a seconda del tipo di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 luglio 2022) È arrivato il momento di fare le valigie: le sospirate vacanze sono arrivate. I più ordinati compilano una lista giorni prima, anzi, ne hanno una pronta da anni, che aggiornano di volta in volta secondo le esigenze. Chi invece preferisce improvvisare apre i cassetti e butta nelle borse quello che lo ispira al momento. Certo, perché il grosso del contenuto dei nostri bagagli arriva da cassetti e armadi: magliette, pantaloni, vestiti, biancheria, e poi scarpe, costumi e teli da mare, cui si aggiungono oggetti da cui non possiamo separarci, medicine, creme e solari. Ma ci sono cose che devono uscireper entrare in valigia: cose che renderanno più confortevole il viaggio, o che si riveleranno preziose una volta arrivati a destinazione. Ovviamente, come tutto il resto del bagaglio, questa particolare categoria varia a seconda del tipo di ...

Pubblicità

SergioAngelico5 : @AlesTrug @yleniaindenial1 No no ha detto giustissimo, molti non aspettavano altro, lo pregustavano con la bava all… - lechamilton : RT @mengonismadking: un tipo ha appena sgommato sotto casa mia e sento mia mamma dalla cucina dire 'eh madò ma che stiamo a monza?' chiuso… - jessica_zorzina : RT @mengonismadking: un tipo ha appena sgommato sotto casa mia e sento mia mamma dalla cucina dire 'eh madò ma che stiamo a monza?' chiuso… - mengonismadking : un tipo ha appena sgommato sotto casa mia e sento mia mamma dalla cucina dire 'eh madò ma che stiamo a monza?' chiuso il sipario. - ItalyGourmet : -