Covid oggi Lombardia | 3 666 contagi e 31 morti | 526 casi a Milano

(Adnkronos) – Sono 3.666 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 11 luglio. Si registrano inoltre altri 31 morti. I nuovi casi a Milano città sono 526. 15.526 i tamponi effettuati (23,6% i positivi). Sono 29 (+1) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, e 1.306 (+27) quelli assistiti negli altri reparti. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 1.164; Bergamo 288; Brescia 565; Como 177; Cremona 108; Lecco 61; Lodi 77; Mantova 151; Monza e Brianza 344; Pavia 269; Sondrio 73 e Varese 212.

