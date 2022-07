Che mazzata per l’Italia femminile, la Francia vince 5-1! (Di lunedì 11 luglio 2022) Un esordio da incubo in questi Europei per l’Italia femminile, che subisce una pesantissima sconfitta per 5-1 contro la Francia. Le azzurre vivono un primo tempo da horror con le transalpine che piazzano un pokerissimo devastante. Le ragazze allenate da Diacre abusano della nostra Nazionale, colpendo ineluttabilmente con la loro netta superiorità su tutti gli aspetti del gioco. Solo nella ripresa l’Italia riesce a risollevarsi, approfittando anche dell’ovvio calo delle avversarie. Se non altro, le azzurre con umiltà riescono quanto meno ad agguantare il gol della bandiera con Martina Piemonte. Ci sono tanti temi da approfondire in questa serata a dir poco amara, per usare un eufemismo. Andiamo a vederli insieme. Italia femminile-Francia 5-1: storia di una netta superiorità Il pesante ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 11 luglio 2022) Un esordio da incubo in questi Europei per, che subisce una pesantissima sconfitta per 5-1 contro la. Le azzurre vivono un primo tempo da horror con le transalpine che piazzano un pokerissimo devastante. Le ragazze allenate da Diacre abusano della nostra Nazionale, colpendo ineluttabilmente con la loro netta superiorità su tutti gli aspetti del gioco. Solo nella ripresariesce a risollevarsi, approfittando anche dell’ovvio calo delle avversarie. Se non altro, le azzurre con umiltà riescono quanto meno ad agguantare il gol della bandiera con Martina Piemonte. Ci sono tanti temi da approfondire in questa serata a dir poco amara, per usare un eufemismo. Andiamo a vederli insieme. Italia5-1: storia di una netta superiorità Il pesante ...

