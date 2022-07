“Cameron Diaz corriere per i narcos”: la sconvolgente rivelazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Cameron Diaz è una delle attrici più amate di Hollywood per quel suo sorriso sbarazzino e gli occhi vispi e grandi che conquistano al primo sguardo. Il suo phisique du role le è valso diverse parti, che si adattavano perfettamente alla sua freschezza e al suo aspetto innocente e ingenuo. Difficilmente si potrebbe sospettare di quel viso angelico per un crimine. E forse è proprio su questo che hanno puntato alcuni malintenzionati tanti anni fa, quando l’hanno ingaggiata per un lavoro a dir poco sospetto. Cameron Diaz, usata come “corriere della droga” A raccontare l’episodio che ha dell’incredibile è la stessa attrice, intervistata da Hillary Kerr per il podcast Second Life. La vicenda risale al 1994, poco prima che la star venisse scelta per il ruolo che le ha cambiato la vita e le ha dato la ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 luglio 2022)è una delle attrici più amate di Hollywood per quel suo sorriso sbarazzino e gli occhi vispi e grandi che conquistano al primo sguardo. Il suo phisique du role le è valso diverse parti, che si adattavano perfettamente alla sua freschezza e al suo aspetto innocente e ingenuo. Difficilmente si potrebbe sospettare di quel viso angelico per un crimine. E forse è proprio su questo che hanno puntato alcuni malintenzionati tanti anni fa, quando l’hanno ingaggiata per un lavoro a dir poco sospetto., usata come “della droga” A raccontare l’episodio che ha dell’incredibile è la stessa attrice, intervistata da Hillary Kerr per il podcast Second Life. La vicenda risale al 1994, poco prima che la star venisse scelta per il ruolo che le ha cambiato la vita e le ha dato la ...

