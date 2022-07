Angelo Guglielmi | l' intellettuale prestato alla tv

Pubblicità

Angelo Guglielmi ha cambiato la Tv rendendola contemporanea e imponendo una rigorosa linea narrativa alle cose che faceva. E' morto Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3. Lanciò programmi che hanno fatto la storia e personaggi. Con Angelo Guglielmi ci lascia un grande italiano. Un uomo che è riuscito a unire cultura e televisione e ha lasciato un segno importante. E' mancato Angelo Guglielmi, direttore di Rai3 con cui avevo lavorato come autore del programma 'Jeans' e Jeans2'.

Aveva 93 anni. Fu critico letterario, saggista e giornalista e dal 2004 al 2009 anche assessore alla Cultura di Bologna, nella giunta Cofferati, storico direttore di Rai3., 93 anni, è morto nel sonno nella sua casa. Dal 1987 al 1994 fu direttore di Rai3, una rete che modificò profondamente. Fece nascere in quegli ..., morto nella notte a Roma a 93 anni , prima di diventare un protagonista e un pilastro del piccolo schermo come direttore della 'mitica' Raitre, dai detrattori ribattezzata "...E' scomparso Angelo Guglielmi, la Rai perde un pilastro storico che ha saputo dar vita a programmi come "Quelli che il calcio", "Un giorno in pretura", "Chi l’ha visto" e molti altri ancora.E’ morto nl sonno nella notte all’età di 93 anni Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3. Lanciò programmi che hanno fatto la storia della rete e della tv pubblica, oltre che personaggi come Corra ...