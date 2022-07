Amici 22, il figlio di Biagio Antonacci sarà allievo della scuola? Il rumor (Di lunedì 11 luglio 2022) Il figlio di Biagio Antonacci ad Amici 22? Fervono i preparativi per la prossima edizione di Amici 22. La trasmissione di Maria De Filippi a settembre farà ritorno nel piccolo schermo. La data d’inizio è prevista per il 18 settembre, con l’avvio della striscia quotidiana il giorno successivo. Mentre sembra ormai certo il banco di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 11 luglio 2022) Ildiad22? Fervono i preparativi per la prossima edizione di22. La trasmissione di Maria De Filippi a settembre farà ritorno nel piccolo schermo. La data d’inizio è prevista per il 18 settembre, con l’avviostriscia quotidiana il giorno successivo. Mentre sembra ormai certo il banco di L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : Amici, dopo LDA un altro 'figlio di' entra nella scuola: INDISCREZIONE - GiovannaBarresi : @annamaria_ff Preparativi in cucina per mio figlio che a mezzanotte festeggia compleanno con 16 amici a cena e poi… - ItsByeBitch : E secondo voi Rudy Zerbi se lo farà scappare ? Tralasciando che sia il@figlio di… Potrebbe essere bravissimo e qu… - paolaokaasan : RT @ari_cavani: Purtroppo chi ha ceduto per un motivo o per un altro, non ammetterà mai che ha sbagliato?! RIFLETTETE! 4 famiglie di amici… - Sonovecchio1 : RT @GiorgiaMeloni: Vergogna! Abbandonare un animale è disumano, farlo davanti al proprio figlio in lacrime è crudele e traumatico per quest… -