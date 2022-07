All' ultimo minuto Conte dà l' ordine | uscite dall' aula E ora M5s aspetta il segnale da Draghi

(Di lunedì 11 luglio 2022) L'avvocato consuma lo strappetto alla Camera (perdendo solo un deputato), adesso occhi puntati sul Senato. I parlamentari pentastellati vivono alla giornata, appesi a un messaggino in chat

Pubblicità

Link4Universe : Un video assurdo di un intero ghiacciaio collassato e la persona che ha ripreso tutto che si è riparata all'ultimo… - fattoquotidiano : Angelo Guglielmi, scomparso ieri all’età di 93 anni, è stato l’ultimo rappresentante della lunga “stagione dei prof… - LiveNationIT : Il tour delle meraviglie di @CremoniniCesare ha fatto un ultimo giro in pista ieri sera all’Autodromo Internazional… - SergioZ01 : RT @sabripillot: Fino all'ultimo speravo che non fosse Giulio, che si fossero sbagliati. E invece siamo entrati e ho visto il naso, da lont… - ElisaGatt : Aiutatemi a dirvi quanto mi fa incazzare sapere all'ultimo quanto devo pagare di tasse e dovere pagare tutto di botto. -

Un chiarimento che è arrivato però sul filo di lana, e che porta quindi' allungamento del termineper la maturazione del credito d'imposta. Bonus affitto per i canoni pagati fino al 29 ......sono in gran parte legati a interventi per i quali (dopo la comunicazione effettuata nell'... La relazione sull'attuazione del Pnrr e del Pnc, oltre'aggiornamento dello stato di attuazione dei ...