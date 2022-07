Al via il corso di formazione per abilitare alla professione di amministratore di condominio (Di lunedì 11 luglio 2022) Il corso, della durata di 108 ore complessive oltre l’esame finale, si svolgerà in presenza nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21.00, oltre che alcuni sabati dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso la sede ANACI Bergamo per i residenti nella provincia bergamasca con la possibilità di seguire alcune lezioni in via telematica, mentre on line per chi proviene da fuori provincia. Con il Decreto del Ministero della Giustizia nr 140 del 13 agosto 2014 è stato sancito l’obbligo, per tutti coloro che ambiscono ad intraprendere la professione dell’amministratore condominiale, di frequentare e superare l’esame finale di un corso formativo della durata almeno di 72 ore, di cui 1/3 di esercitazione pratica, che contenga moduli didattici attinenti le materie di interesse dell’amministratore, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 luglio 2022) Il, della durata di 108 ore complessive oltre l’esame finale, si svolgerà in presenza nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21.00, oltre che alcuni sabati dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso la sede ANACI Bergamo per i residenti nella provincia bergamasca con la possibilità di seguire alcune lezioni in via telematica, mentre on line per chi proviene da fuori provincia. Con il Decreto del Ministero della Giustizia nr 140 del 13 agosto 2014 è stato sancito l’obbligo, per tutti coloro che ambiscono ad intraprendere ladell’condominiale, di frequentare e superare l’esame finale di unformativo della durata almeno di 72 ore, di cui 1/3 di esercitazione pratica, che contenga moduli didattici attinenti le materie di interesse dell’, ...

Pubblicità

ItalianAirForce : Al via ieri sulla base aerea di Decimomannu (Ca) in Sardegna il 1° corso di Fase IV dell’International Flight Train… - ItalianNavy : Taranto: al via il corso #NATO Coordinator Rescue Force - CRF. Iniziata la terza edizione del corso coordinatori de… - Flag7721 : RT @m_littlemoors: Un pesce che è vivo nuota contro il flusso dell'acqua. Uno che è morto galleggia seguendo il corso dell'acqua. Un vero c… - MatteoDaRe : RT @grlsbiteback_: 2017 2022 via del corso circo massimo - AndreaRaggi16 : RT @grlsbiteback_: 2017 2022 via del corso circo massimo -