Aborto | donna incinta multata su corsia preferenziale | la motivazione è assurda

(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug – Negli Stati Uniti continuano le polemiche legate alle leggi sull’. In Texas unain stato interessante è stataperché, in auto da sola, stava guidando nellaper le auto in condivisione. È successo lo scorso 29 giugno a Dallas. La trentaduenne Brandy Bottone,di trentaquattro settimane, ha imboccato ladedicata al carpooling. La, in ritardo nell’andare a recuperare il figlio di 6 anni, per guadagnare qualche minuto di vantaggio ha commesso l’ipotetica inflazione ed è stata fermata dagli agenti. Laintende però adesso contestare il pagamento dei 215 dollari di multa. Come lei stessa ha spiegato alla ...

